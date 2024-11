O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta Florescendo

Sua essência está muito conectada com o crescimento e reprodução. Aceite essa fertilidade em sua vida e comece a experimentar as vivencias com mais prazer, deixando-se iluminar por essa energia poderosa que coloca a consciência e os acontecimentos para expandir caminhos.

Virgem – Carta do Condicionamento

Existe um lugar confortável, mas que não é para você. Evite continuar vestindo máscaras para parecer igual aqueles que o rodeiam e aceite que sua verdade será apreciada quando estiver com energias que sintonizam com a sua realmente. Mentiras podem estar por um fio.

Libra – Carta da Culpa

Relações podem ser revistas agora e existe muita culpa em sua mente e coração. É hora de aceitar acontecimentos e decisões como um feito, meditando para poder encontrar a calma e as mensagens que a consciência está tentando entregar. Você irá renascer quando aceitar que cada etapa é acompanhada daquilo e daqueles que estão destinados.

Escorpião – Carta Momento a Momento

Existe algo importante acontecendo aqui e agora, mas isso só será visto com a sua atenção. Ouça-se para entrar cada vez mais na direção correta e encontrar em sua vida a companhia que fará seu coração florescer.