Black Friday: 6 dicas de ouro para comprar com inteligência e aproveitar as ofertas

A Black Friday já é uma das datas mais aguardadas do ano, e em 2024 promete ser ainda mais impactante: de acordo com pesquisa do Datafolha, cerca de R$ 15,8 bilhões devem ser movimentados no comércio. Mas como aproveitar as promoções sem cair nas armadilhas e comprometer o orçamento? Calma, a gente te conta como fazer compras de maneira inteligente e evitar dor de cabeça depois.

Conversamos com Ulysses Reis, professor de varejo da Strong Business School, que compartilhou dicas essenciais para você fazer escolhas mais conscientes. Confira os melhores truques para aproveitar a Black Friday com mais estratégia e menos stress.

1. Faça uma Lista do que Você Realmente Precisa

Antes de sair navegando pelos sites e fisicamente pelas lojas, defina suas prioridades. “Isso evita compras impulsivas e ajuda a focar nas melhores oportunidades”, diz Ulysses. Nada de comprar aquele item só porque está com 80% de desconto, se ele não for algo que você realmente vai usar.

2. Pesquise Preços Antes

O segredo para não cair na famosa “promoção falsa” é acompanhar o preço dos produtos que você quer comprar antes da Black Friday. Com um simples print da tela ou anotações, você vai saber se o desconto é de fato vantajoso ou só uma jogada de marketing, do tipo “metade do dobro”. O especialista aconselha estar preparado para garantir que você pague o preço mais justo.

3. Estabeleça um Orçamento

É tentador ver promoções por toda parte, mas manter o controle financeiro é essencial. Ulysses recomenda definir um valor máximo para gastar e não ultrapassá-lo. “A Black Friday é atraente, mas gastar além do planejado pode gerar problemas financeiros, como endividamento e dificuldade para cumprir outras obrigações no mês seguinte”, alerta.

4. Compre em Lojas Confiáveis

Cuidado com as lojas online desconhecidas e com aquelas promoções que parecem boas demais para serem verdade. Verifique a reputação da loja em sites como Reclame Aqui, e prefira lojas que você já conhece ou que tenham boas avaliações. Evite sites patrocinados e sempre cheque as informações de contato da empresa.

5. Fique de Olho nas Taxas e Prazos

Ao comprar online, não deixe de verificar o valor do frete e os prazos de entrega. Além disso, leia atentamente as políticas de troca e devolução. Nada pior do que se arrepender da compra e não conseguir fazer a troca por conta de regras complicadas.

6. Aproveite para Antecipar o Natal

Se você já está pensando nos presentes de fim de ano, a Black Friday é o momento perfeito para garantir descontos. Segundo Ulysses, essa é uma ótima oportunidade de planejar e economizar. Já pensou em comprar os presentes de Natal com aquele descontão de 50%? Vai por nós, vai valer a pena!

A Black Friday não é só uma chance para gastar, mas também para fazer escolhas mais inteligentes e dar aquele gás na economia. Com essas dicas, você vai estar preparado para aproveitar as ofertas sem cair em ciladas. Então, bora planejar, comprar e economizar!