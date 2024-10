Black Friday: especialista apresenta dicas valiosas para aumentar suas vendas online

Com a Black Friday se aproximando, é crucial que as empresas se preparem para impulsionar suas vendas online. As perspectivas para o e-commerce são promissoras: a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) projeta um faturamento de R$ 7,93 bilhões este ano, um aumento de 10,18% em relação ao ano passado, que registrou R$ 7,2 bilhões.

Segundo dados do Mercado Livre, as cinco categorias mais procuradas pelos consumidores este ano são: Tecnologia (62%), eletrodomésticos grandes e pequenos (59%), roupas e calçados (58%), beleza (54%) e móveis e decoração (48%).

O especialista Rodrigo Garcia, da Petina Soluções em Negócios Digitais, traz cinco dicas essenciais para garantir uma participação bem-sucedida nesta importante data do varejo; confira:

Monitore o mercado e concorrência:

Antes da Black Friday, realize uma análise detalhada dos preços praticados pela concorrência e as tendências do mercado. Utilize ferramentas de monitoramento para ajustar suas ofertas de forma competitiva.

“Essa pesquisa ajudará a garantir que suas promoções sejam atraentes e reais”, aconselha. Além disso, segundo uma normativa recente do Procon, para ganhar o selo de Black Friday, é necessário que o preço tenha sido o melhor dos últimos 60 dias, garantindo transparência nas promoções.

Fortaleça a reputação de seus produtos:

A reputação é fundamental no ambiente online. Invista em estratégias de marketing que reforcem a confiança do consumidor. Responda rapidamente a avaliações e feedbacks, assegurando que seus produtos sejam percebidos como confiáveis nas plataformas de e-commerce e redes sociais.

“Grande parte dos consumidores de vendas online não abre mão de uma boa avaliação do produto desejado. Fique atento e mantenha sempre suas avaliações atualizadas”, explica Garcia.

Revise as políticas de cancelamento e devolução:

Assegure-se de que suas políticas de cancelamento e devolução sejam claras e justas, especialmente durante a Black Friday, quando as compras impulsivas tendem a aumentar.

“É importante compreender as políticas específicas de cada marketplace, já que cada um estabelece suas próprias regras. Por exemplo, no caso de devolução por arrependimento, alguns marketplaces seguem o prazo de 7 dias, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), enquanto outros oferecem até 30 dias para devoluções”, afirma o especialista.

Prepare-se para alta demanda:

Garanta que sua infraestrutura esteja pronta para o aumento de tráfego e vendas. Revise seus sistemas de gerenciamento de estoque, logística e atendimento ao cliente, já que a ruptura de estoque é uma das principais causas de perda de faturamento. Lembre-se de que 20% dos produtos representam 80% das vendas; portanto, mantenha esses itens essenciais sempre disponíveis. Considere também parcerias com marketplaces para otimizar a entrega.

“A estrutura oferecida por uma empresa em uma venda online é indispensável. Um site que não permita ao comprador finalizar a compra de forma rápida e prática pode ser um grande obstáculo para quem deseja aumentar as vendas durante a Black Friday. Ofereça a melhor experiência possível, pois um processo de compra complicado pode gerar estresse desnecessário e afastar os clientes”, diz Garcia.

Analise dados de edições anteriores:

Estude os dados de vendas e o comportamento do consumidor das Black Fridays passadas. Identifique quais produtos foram mais bem aceitos e quais estratégias de marketing mostraram eficácia. “Usar todas essas informações para ajustar suas campanhas e maximizar suas vendas é o melhor caminho”, finaliza.

Com essas dicas, sua empresa estará melhor preparada para aproveitar ao máximo as oportunidades da Black Friday e garantir um desempenho de vendas excepcional!