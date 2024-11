Deve ser feito ou não? O que acontece se você colocar a árvore de Natal em novembro de acordo com o Feng Shui

Chegam as férias de dezembro e com elas a arrumação da casa, a decoração e os protagonistas dessas datas, a árvore de Natal.

ANÚNCIO

Para muitos é um momento em família decorá-lo com suas luzes e enfeites, para outros é um momento que marca o calendário exato para que ele brilhe, mas com a filosofia do Feng Shui algumas tradições podem mudar para atrair abundância e prosperidade.

Novembro, no Advento ou dezembro?

De acordo com as diferentes religiões e crenças, existem diferentes datas ideais para colocar na árvore de Natal. E sabemos que passado o Halloween começa uma espécie de frenesi para comprar os enfeites que vão enfeitar a árvore de Natal.

É importante ter em mente que o Feng Shui é um antigo sistema filosófico chinês de origem taoísta que aposta na ocupação harmoniosa e consciente de um espaço com o objetivo de influenciar positivamente tanto o local em questão como as pessoas que nele vivem.

Precisamente essas influências positivas são o que procuramos em nossa casa para terminar um ano em abundância e começar 2025 com progresso e prosperidade. E a pergunta que todos nos fazemos: qual é o melhor dia para montar a árvore de Natal, segundo o Feng Shui?

Tradições católicas

As pessoas fiéis às tradições católicas colocam a árvore no mesmo dia em que começa o Advento. É o primeiro período do ano litúrgico, tempo em que devemos preparar-nos para celebrar o nascimento de Cristo.

Esta temporada começa quatro domingos antes de 25 de dezembro, portanto, seguindo este método, você deve montar sua árvore entre 26 e 27 de novembro.

ANÚNCIO

Em dezembro para dar sorte

Mas o Feng Shui funciona de maneira diferente. Segundo especialistas, a data ideal para montar a árvore de Natal para que ela atraia boa sorte por ser receptora de vibrações, é entre 8 e 15 de dezembro.

Porém, o 8 é muito importante para esta crença, pois é considerado o número da sorte nos rituais de prosperidade, por isso recomendam que a árvore de Natal seja armada no oitavo dia de dezembro.