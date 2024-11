A Black Friday pode salvar sua autoestima: setores de estética apostam em descontos para o fim do ano

Cuidar da beleza é sempre bom, mas quando tem promoção, fica ainda melhor, né? A Black Friday de 2024 está chegando, e se você está pensando em fazer um procedimento estético, essa é uma ótima oportunidade!

Segundo pesquisa realizada pelo Mercado Livre e Mercado Pago, cerca de 85% das pessoas já estão planejando as compras da Black Friday.

Para Luana Akemi, diretora de marketing da Royal Face, empresa pioneira em harmonização facial, em um mundo onde o dia a dia exige tanta dedicação, tirar um momento para si é essencial.

“Acreditamos que a beleza sem filtro é uma das formas mais poderosas de elevar a autoestima e viver a melhor versão de si. A Royal Friday oferece essa oportunidade única, onde toda sexta-feira teremos uma nova oferta desbloqueada e por apenas mais R$1 outro procedimento será realizado. Sempre com a segurança e a qualidade que nossos clientes merecem. Queremos que todos possam acessar esses cuidados em um ambiente certificado e seguro, onde cada detalhe foi pensado para proporcionar bem-estar e confiança”, afirma Luana ao citar a participação da empresa nas promoções.

A semana de ofertas começa em 29 de novembro e promete descontos imperdíveis em tratamentos para o corpo e a pele. Com as festas de final de ano, como o Natal e o Ano Novo, chegando, esse é o momento perfeito para dar aquele up na autoestima e já entrar no clima do Verão.

Se você estava esperando o momento certo para fazer aquele procedimento estético, a Black Friday é a chance! Aproveite os descontos e prepare-se para brilhar nas festas de fim de ano com a autoestima lá em cima.