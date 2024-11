Celulares dominam as buscas da Black Friday, aponta levantamento

Os celulares são, de longe, os itens mais procurados na Black Friday deste ano, de acordo com um levantamento feito pelo Inter. As buscas por esses dispositivos aumentaram 852,2% na primeira semana de novembro, comparado ao mesmo período de 2023.

ANÚNCIO

Dentro dessa categoria, os iPhones se destacam com um crescimento de 461,4% nas buscas, enquanto os aparelhos da Samsung também chamaram atenção, ocupando a 5ª posição no ranking com um aumento de 719% nas buscas.

Além dos celulares, os brasileiros também estão de olho em eletrodomésticos e eletrônicos. “Geladeira” ficou em segundo lugar, com um aumento de 257% nas buscas, enquanto “notebook” subiu para o 3º lugar, com alta de 426,5%. As “TVs” aparecem em 4º lugar, com 604,1% de aumento, e “microondas” também entrou no top 10, com 232,6% a mais de buscas.

Leia mais:

Para Marcela Zonis, Diretora de Shopping do Inter, o grande aumento na busca por eletrônicos e eletrodomésticos tem a ver com o preço desses itens, que geralmente são mais caros. Ela explica que a Black Friday é o momento em que o consumidor aproveita os grandes descontos para comprar esses produtos mais caros, além de poder parcelar as compras de maneira vantajosa. No Inter, quem usar o crediário digital na Orange Friday pode pagar a primeira parcela só em 2025.

Além disso, itens de outras categorias também estão bombando, como “sofá”, “tênis” e “guarda-roupa”, que ocuparam, respectivamente, o 7º, 8º e 9º lugares no ranking de buscas, com aumentos de 416,6%, 302,7% e 323,2%. No geral, o Inter registrou um crescimento de 142% nos acessos à página principal de Shopping no Super App.

O Inter também percebeu um aumento nas interações dos consumidores, com um salto de 166,6% nos cliques e 297,2% nas adições ao carrinho. Marcela destaca ainda uma função do Super App que permite criar alertas de preços, facilitando a negociação com os parceiros para oferecer os melhores preços aos clientes.