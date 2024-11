Horóscopo do fim de semana: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião de 22 a 24 de novembro de 2024

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

Leão

Este fim de semana será repleto de diversão e surpresas agradáveis, lembre-se que sua energia positiva é muito forte e isso faz você se sentir melhor.

Você recebe um convite para sair e conviver com a natureza. Não seja tão paquerador na sua vida amorosa, se você já está em um relacionamento é melhor que respeite o parceiro. Não machuque ninguém.

Você terá muitos compromissos nos quais conhecerá pessoas que são muito importantes para você. Faça uma limpeza em sua vida para que as energias positivas circulem com mais força.

Virgem

Sexta-feira você terá muito trabalho e haverá pressão, apenas procure fazer o seu trabalho e não se meta em problemas com os outros.

Um amor que você não vê há muito tempo o procura. mores do passado sempre voltam para você, apenas tente diferenciar quem o ama e quem quer só passar o tempo sem nada sério.

Cuide das dores nas costas e no pescoço, procure relaxar com um bom banho à noite. Dias de conhecer pessoas muito parecidas com o seu jeito de ser, então procure sorrir e dizer sim ao amor.

Você comprará roupas para um evento importante. Um presente chegará.

Libra

Pessoal e profissionalmente, a vida sorri para você. É difícil para você guardar segredos, mas procure não compartilhar seus triunfos com ninguém, pois a inveja pode atrapalhar.

Se precisar contar a alguém sobre seus problemas, confie em um membro da família que realmente o ama. Neste sábado você tem festa e será o centro das atenções. Vista-se com tons fortes para atrair o amor.

Para aumentar a sua energia positiva. Você é um signo que tende a assumir os problemas dos outros, é hora de você parar com isso e priorizar o seu bem-estar.

Um amor proibido pode o procurar; tome cuidado e seja prudente. Este fim de semana é seu, aproveite ao máximo e não deixe que nada acabe com a sua felicidade.

Escorpião

No amor, tome cuidado se você está se sentindo atraído por alguém comprometido; não se confunda, a amizade é valiosa, mas não deixe que seus sentimentos o desencaminhem.

Sinta a energia positiva fluindo através de você. Prepare-se para uma sexta-feira cheia de reuniões e possíveis mudanças de emprego, suas habilidades e dedicação serão recompensadas.

Mantenha a calma e evite conflitos, lembre-se que uma atitude positiva sempre abre portas. Um amor do passado o procura.

Analise bem suas intenções e não se deixe levar pela saudade, é hora de você priorizar sua felicidade e bem-estar.

Seja mais compreensivo com sua família, lembre-se que perdoar é libertador e mesmo que isso lhe custe, abandonar o ressentimento trará muita paz interior.