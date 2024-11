Esse corte bob está arrasando na reta final de 2024: é muito elegante e marcante

Hailee Steinfeld e Gemma Arterton são duas das celebridades que estão usando o bob da moda na reta final do ano

O bob é possivelmente o corte popular com mais variantes. A cada temporada, uma versão diferente desse corte entra na moda e não será diferente na reta final de 2024.

Nas últimas semanas do ano será a vez do ‘bell-bottom bob’ ou bob com as pontas viradas brilhar. E, segundo o renomado estilista Tom Smith, será a maior tendência em termos de cortes.

“O bob com ponta de sino é a tendência bob número um no momento e vemos mais e mais celebridades aderindo à tendência a cada semana”, disse o analista de tendências no Instagram.

Quer saber todos os detalhes desse penteado? Continue lendo para saber o que você precisa sobre esse corte de cabelo, ideal para mulheres que buscam um look chique e um pouco ousado.

Qual é o bell-bottom bob, o corte bob tendência para o final de 2024?

O bob boca de sino nada mais é do que um clássico corte bob reto estilizado com as pontas para fora para conseguir uma aparência elegante e marcante, muito típica dos anos 70.

“O bell-bottom bob é um corte curto, geralmente até o meio do pescoço, que é cortado reto e penteado com as pontas enroladas para fora”, esclareceu o cabeleireiro profissional Rogério Cavalcante ao Real Simple.

Este corte bob combina com qualquer tipo de rosto e textura de cabelo. Porém, segundo o especialista, é especialmente indicado para pessoas com rostos pequenos e traços delicados.

“O comprimento curto complementa rostos menores e o estilo com pontas enroladas tem um visual feminino clássico que combina bem com traços delicados, como rosto em formato de coração”, explica a especialista.

Por outro lado, em entrevista ao mesmo meio, o hairstylist Alfredo Lewis destacou que esse corte tem maior volume que os bobs clássicos e vibrações retrô que proporcionam muito frescor.

“O corte bell-bottom bob é inspirado no estilo dos anos 70. Ao contrário do típico corte reto, este alarga na parte inferior, como um jeans largo, boca de sino…”, completou.

Lewis destacou que esse look funciona melhor em cabelos lisos ou levemente ondulados, pois é mais fácil conseguir aquela atraente onda ascendente nas pontas que o caracteriza.

Quanto à sua manutenção, o bell-bottom bob como qualquer outro bob requer muita atenção para manter seu comprimento e borda, mas o melhor é procurar um comprimento customizado.

“Para quem tem traços mais pronunciados, esse estilo ficaria mais lisonjeiro se fosse um pouco mais longo, mais ou menos na altura dos ombros. Mas também fica bem em quem se identifica com o estilo e se sente bem com ele”, observou Cavalcante.

Segundo especialistas, se você quiser usar as pontas diariamente, deve pentear o cabelo com calor, seja com secador, chapinha ou ondulação; especialmente se você tiver cabelos cacheados.

“Esse estilo pode funcionar para qualquer pessoa que esteja disposta a se esforçar”, disse ela. “É mais fácil para quem tem cabelos naturalmente lisos, mas seria necessário alisar para conseguir esse estilo em cabelos cacheados ou texturizados.”