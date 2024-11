5 designs de unhas canela, a moda para parecer elegante e sofisticada

Se você está pensando no que pedir na sua próxima ida à manicure, a resposta são os designs de unhas bronzeadas que causam sensação de elegância e sofisticação em novembro de 2024.

ANÚNCIO

Também conhecidas como unhas ‘especiarias de canela’, posicionam-se como as preferidas do outono-inverno, graças à combinação de tons perfeitos para esta época do ano.

Desenhos de unhas canela que estão na moda

Canela com glitter

Esta tendência combina um esmalte em tons quentes de canela com brilhos brilhantes para um look aconchegante e glamoroso. Tons profundos como vermelho acastanhado, ferrugem ou terracota evocam a imagem de paus de canela ou especiarias em pó. O glitter é aplicado sutilmente em algumas unhas ou como top coat, conferindo um acabamento brilhante que realça o visual.

Base monocromática

Esta manicure destaca-se pelo seu tom castanho terracota com personalidade e elegância. Este design monocromático representa a essência quente e aconchegante do outono, sendo uma alternativa ideal para quem quer exibir um estilo sofisticado.

Marrom Francês

Inspirados nos tons ricos da canela, adotam nuances quentes e terrosas que evocam uma estética outonal aconchegante. Tons profundos de marrom avermelhado com toques de laranja ou cobre dão vida a esta tendência, que fica muito elegante sob a técnica francesa.

Com estampas

Da mesma forma, para dar um toque de originalidade, você pode optar por designs de unhas bronzeadas com estampas inspiradas na estação. Desde folhas caídas até motivos de inverno, estes padrões acrescentam um elemento festivo e atraente à sua manicure.

Com folha de ouro

A folha de ouro é uma opção criativa para dar um acabamento especial às suas unhas canela. Com cores metálicas e efeitos brilhantes, a folha de ouro acrescenta um toque de sofisticação e modernidade à sua manicure, realçando a beleza dos tons quentes de canela.

Eles permitirão que você esteja elegante e na moda, destacando-se com estilo e personalidade em qualquer ocasião.