Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião até 22 de novembro de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Você receberá dinheiro extra. Hora de remover as más vibrações de sua vida. No trabalho haverá uma revisão, aumentos e novos cargos.

Cuide das dores no pescoço e nas costas. Aprenda a estar em casa. Novos caminhos de carreira; Não tenha medo dos desafios, a sorte está com você. Cuidado com gastos excessivos.

Você tem que deixar ir para seguir em frente na vida; reflita e procure entender o que você está vivenciando em questões amorosas, pois você precisa crescer como pessoa.

Virgem

Pare de pensar no que não é, principalmente no amor, lembre-se que a base de um relacionamento amoroso é a confiança.

Cuidado principalmente com resfriados e pulmões. Serão dias para resolver questões de passaporte e jurídicas; seja responsável e evite problemas.

Você recebe um bônus. Continue com sua universidade ou estudos de idiomas. Notícias de um casamento. Você continua com o exercício e a dieta.

Libra

Lembre-se de manter a discrição e evitar a inveja, sua discrição será sua melhor aliada. Continue cultivando sua mente, cursos de idiomas e relações públicas o deixarão mais perto do sucesso, então amplie sua visão e garanta seu futuro.

Economize e tome decisões estratégicas, você está prestes a construir um ativo sólido. Um encontro especial vai te encher de emoção, deixar o orgulho de lado e abrir seu coração.

Lembre-se que seu signo é apaixonado, mas também inconstante; aproveite o momento sem pressa.

Escorpião

Esta semana você estará muito ocupado, mas não desanime. Seu perfeccionismo pode ser uma bênção e uma maldição, relaxe e aproveite o processo.

Aquela pessoa especial está de volta à sua vida, dê-se a oportunidade de estabelecer algo duradouro, lembre-se que o amor lhe dá forças para alcançar seus objetivos.

Não deixe que a inveja o desvie do seu caminho. Explore o mundo da arte e do design, sua criatividade abrirá novas portas para você no campo profissional. Uma renda extra permitirá que você organize suas finanças, aproveite para pagar suas dívidas.