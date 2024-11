Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer até 22 de novembro de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Cancêr. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Áries

Quem é casado enfrentará problemas por ciúme e desconfiança, principalmente porque um amor do passado quer voltar, mas não é hora de resolver isso de uma vez por todas.

Cuidado com o que assina. Serão dias de renovação e você se libertará. Aproveite ao máximo o seu poder de manifestação.

Continue com suas relações e busque o reconhecimento. Tenha cuidado com fofocas no trabalho. Documentos e planos de mudança.

Touro

Você se lembra de um amor do passado; não pense muito nessa pessoa para ficar mais calmo, você precisa seguir em frente e amadurecer. Pessoas casadas estão planejando se tornar pais.

ANÚNCIO

Você planeja suas férias. Você receberá reconhecimento pelo seu trabalho. Não fale sobre seus planos, seja discreto.

É hora de economizar, quitar suas dívidas e não desperdiçar dinheiro. Cure-se e deixe de lado os vícios e a má alimentação. Cuide das dores nas costas e continue se exercitando.

Gêmeos

Cuidado com a raiva, às vezes você diz palavras que machucam. Novos amores e romance para que você tenha estabilidade emocional e permaneça em um relacionamento.

Cuidado com a saúde. Você compra passagens. Preste atenção aos seus sonhos, pois virá uma mensagem de aviso.

Sua boa sorte virá, tente não se sabotar. Liberte-se do medo, deixe seus complexos para trás. Serão dias de muita energia positiva para você começar a crescer profissionalmente.

Câncer

Você enfrentará alguns dias de desafios pessoais e energias intensas, mas não deve tomar medidas precipitadas, pense antes de agir. Não desanime nos negócios, você se sairá bem.

Fique calmo e tente movimentar suas energias. Você receberá uma proposta. Lembre-se de não falar sobre sua privacidade, a inveja é muito forte.

Cuide dos seus nervos. Será uma semana de exames, então aplique-se; o mais importante agora são seus estudos ou resultados no trabalho.