O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo, Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta da Harmonia

Compreenda mais sua essência sensível, intuitiva e acesse as mensagens do coração que se manifestam agora. É hora de ouvir a verdade do seu coração, mas também prestar a atenção nas outras pessoas e na união que elas podem oferecer. Conecte-se com aqueles que ajudam crescer.

Virgem – Carta Os Amantes

Não se deixe cair em um mundo ilusões que faz você perder tempo e senso da realidade, principalmente na vida amorosa. É hora de se desapegar e deixar de lamentar para poder viver os sentimentos com mais confiança, dar passos importantes e formar laços que são verdadeiros. Ouça sua intuição e se recupere das lamentações para finalizar uma etapa negativa.

Libra – Carta do Estresse

Estresses chegam principalmente quando não se abre mão das coisas. O apego pode ser muito complexo, porque pesa, sobrecarrega e por vezes não o deixa olhar para aquilo que flui naturalmente e sem tanta pressão na vida. É preciso abrir os olhos, pois algo muito importante está por um fio devido a sua postura dura e que quer dar conta de tudo ao mesmo tempo.

Escorpião – Carta da Maturidade

Momento de atingir uma nova consciência de maturidade para conseguir seguir uma trajetória importante. Lembre-se que amadurecer não é sinônimo de endurecer, mas sim de florescer novas primaveras na consciência e sentimento com aquilo que foi cultivado de melhor a partir do tempo que se teve. Compreenda a luz e a escuridão.