O ano de 2024 está quase no fim e será um final de ano bem-sucedido para alguns e doloroso para outros, e algumas mulheres do zodíaco terminarão o ano solteiras.

Para alguns será a melhor coisa que lhes acontecerá, e para outros nem tanto, porque se sentirão destruídos, mas tudo será para melhor e começarão 2025 com a melhor energia e sem ninguém para atrasá-los. abaixo.

Você está na lista? As 5 mulheres do zodíaco que vão terminar o ano solteiras

Libra

As mulheres do signo de Libra terão uma forte discussão com o parceiro pouco antes do final do ano e isso levará a um rompimento doloroso.

Embora se sintam tristes e decepcionados, aquela pessoa não combina com eles e é melhor estar solteiro do que com alguém que não os trata como merecem, então será a melhor coisa que lhes acontecerá.

Aquário

As aquarianas também terminarão o ano solteiras, após um ano de grande instabilidade no relacionamento.

Embora o rompimento não os pegue de surpresa e seja doloroso, eles entenderão que foi melhor acabar com isso, e o amor de suas vidas chegará em breve.

Touro

Se você é taurino, saiba que terá um rompimento que o pegará de surpresa, por isso terminará o ano solteiro, nada como havia planejado.

Será um duro golpe, mas logo você conhecerá o garoto ideal, sua alma gêmea, e verá que isso é a melhor coisa que poderia acontecer com você.

Câncer

As mulheres cancerosas serão as que decidirão romper com o parceiro antes do final do ano, após descobrirem a infidelidade.

Por mais difícil que seja no início, isso os ajudará a se curar, a se redescobrirem e terão um 2025 incrível.

Sagitário

As mulheres de Sagitário também terão um final de ano difícil, pois terminarão 2024 solteiras e todos os seus planos desmoronarão.

Porém, será o melhor e você começará o ano com o pé direito ao conhecer um homem interessante que mudará sua vida.