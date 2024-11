Os signos que passam por um despertar da intuição na próxima semana

Alguns signos do zodíaco passarão por um novo despertar da intuição de 17 a 23 de novembro de 2024. Confira quais são:

ANÚNCIO

Sagitário

Mudanças importantes podem chegar e existe uma forte intuição despertando. É hora de olhar para dentro para poder se libertar de algumas amarras que ainda o impedem de se conectar com a intuição ou com objetivos maiores em suas vidas. Não é momento de julgar a si mesmo ou aos outros; trabalhe a paciência para o início de um novo ciclo.

Leia também:

Significado da Lua do Castor e os 3 signos que precisam de cautela agora

Os signos que recebem uma energia intensa da Lua Cheia em Touro de sexta-feira (15)

Capricórnio

ANÚNCIO

Sua visão e percepção irá mudar, o que pode trazer muitas mensagens do subconsciente e intuição. Principalmente nos projetos e vida financeira, os passos tendem a mudar e a busca por consolidar algo será mais forte; apenas não se esqueça de sintonizar com seu mundo interior para poder agir com consciência.

Peixes

Muitos assuntos do seu mundo interior emergem e marcam uma etapa de renascimento. É hora de compreender as mensagens e as limpezas que podem passar por sua vida agora; hábitos, crenças e sentimento se transformam. Análise seus sonhos e aquilo que precisa ser esclarecido.