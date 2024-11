Significado da Lua do Castor e os 3 signos que precisam de cautela agora

A última Superlua de 2024 acontece nesta sexta-feira (15) e é conhecida como Lua do Castor, uma denominação criada pelos povos nativos dos Estados Unidos. A referência acontece porque eles observaram que em novembro os castores terminavam de construir suas tocas e começavam a se preparar guardando mantimentos para o inverno.

Confira os signos que precisam de cautela com a energia poderosa da Lua do Castor:

Virgem

Mantenha-se em calma e com cautela nas ações, pois energia dessa Lua trará muitos sonhos e uma energia intuitiva que o coloca em reflexões profundas. Lembre-se de não surgir daquilo que sente e presente, ficando atento aos palpites que se fazem presentes. Sua jornada pode se tornar mais espiritual e isso contribuirá não só para mergulhos em seu interior, mas também no crescimento como um todo.

Libra

Assuntos envolvendo a vida amorosa e segredos importantes podem vir à tona. Mudanças são reavaliadas e é o momento de ter cautela para não agir com impulsividade ou até mesmo teimosia em algo que já não flui como deveria ser. Concentre-se mais nas portas que pode abrir e nas coisas belas que pode alcançar ao invés de ficar conectado com o que já perdeu.

Escorpião

Momento de receber uma energia intensa sobre suas relações e o comprometimento. Enquanto alguns estão pensando em tornar as coisas mais sérias, outros podem lidar com afastamentos e situações que precisam de um ponto final. Reflita com paciência para tomar decisões com consciência e buscar o crescimento. O que está estagnado pode ruir e isso exige cautela.