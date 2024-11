Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries – Cartas 16 e 1

É com alegria e a sabedoria que a vida entregou que você dá a volta por cima e consegue o que quer. Continue lapidando sua força, mas sempre com otimismo para ter um sorriso sincero no rosto.

Touro – Cartas 9 e 22

Cuidado para não andar substituindo carências com aquilo ou aqueles que não valem a pena. Ouça a intuição e saiba se proteger de quem só quer tirar coisa boa de você.

Gêmeos – Cartas 17 e 18

O caminho está cheio de distancia e existe uma solidão apertando o peso, mas isso só mudará quando você alcançar o equilíbrio e caminhar para atitudes mais justas e determinadas.

Câncer – Cartas 27 e 5

Chega dinheiro, lucro ou reconhecimento como um presente em sua vida. Apenas desfaça alguns nós que o atam e olhe para a direção certa.