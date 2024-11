Confira as mensagens deste domingo (17) para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Signo de Libra - De 23 de setembro a 22 de outubro

Pode haver um entusiasmo no ar que o(a) torna mais prático(a) e ambicioso(a) do que nunca. Gostamos disso! Os desafios que surgirem serão superados com facilidade, desde que você acredite em si e na Vida.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Esta provavelmente não será sua melhor fase social, pois o tarot pede isolamento e introspecção. Mesmo que por alguns dias, retire-se para refletir sobre como tem amado até agora.

Signo de Sagitário - De 22 de novembro a 21 de dezembro

O universo recompensará seu esforço e dedicação. Prepare-se para receber uma quantia inesperada muito em breve.

Signo de Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Para o signo de Capricórnio, o tarot de hoje destaca que é importanter estas aberto(a) a novas amizades e conhecimentos. Com isso, sua vida social estará em alta.

Signo de Aquário - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O tarot destaca: Espere uma fase intensa no campo intelectual, com possíveis lutas internas que podem levar a insights valiosos.

Signo de Peixes - De 19 de fevereiro a 20 de março

Sua antiga forma de lidar com os problemas não está funcionando tão bem? Então, é hora de mudar de estratégia, não acha? Ficar insistindo no mesmo caminho não é muito inteligente. Resolva uma questão de cada vez, sem tentar resolver tudo de uma vez, pois isso é inviável.

Com informações do site Selfie PT