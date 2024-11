Os signos que são despertados pela intuição em novembro de 2024

Novembro de 2024 começa e alguns signos do zodíaco passam por um período intenso de intuição no início desse mês.

Confira quais são:

Áries

Existe um profundo mergulho em seu interior e na forma como é vivida as relações mais intimas, investimentos e mudanças que podem acontecer para o futuro. Ouça as ideias e mensagens que surgem do seu interior e descubra os novos caminhos com a mente e o coração em expansão.

Sagitário

A energia inicial de novembro de 2024 o coloca na posição de mergulhar sobre as suas sombras, passado e como você tem manifestado o presente ainda influenciado por isso. A espiritualidade e a intuição despertam trazendo respostas muito importantes.

Capricórnio

Hora de compreender e renascer para o futuro ao ter uma conexão maior com aquilo que realmente importa. A verdade tende a ser revelada sobre amigos, círculos sociais e os objetivos conjunto que deseja levar a diante. Descanse e sintonize com o seu interior para desvendar alguns mistérios sem pressões.