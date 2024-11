Horóscopo do fim de semana: Previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião de 1 a 3 de novembro de 2024

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

ANÚNCIO

Leão

Hora de limpar todas essas energias ruins, lembre-se que seu signo é muito sensível a tudo que acontece ao seu redor.

Procura de um novo emprego. Evite falar sobre seus planos para que ninguém atrapalhe. Cuide das dores de estômago e procure se alimentar de maneira mais saudável.

Um ex deseja voltar, lembre-se que seu signo sempre deixa uma marca no amor, mas tente seguir em frente e fechar esse capítulo.

Você é convidado para uma festa. Não brigue mais com sua família e fique na paz.

Virgem

ANÚNCIO

Lembre-se que seu signo é sinônimo de vitalidade e com isso você conseguirá manter e transmitir mais energia positiva.

Procure não pensar muito nos seus projetos e realizá-los, lembre-se que você está na hora de fazer sua economia crescer mais.

Não brigue com seu parceiro, deixe de lado a desconfiança. Tente se preparar para a próxima semana porque você terá muito trabalho pela frente e seus superiores irão avaliar seu desempenho, então concentre-se.

Cuide das dores nos pés e calcanhares.

Leia mais:

Perfumes: 5 fragrâncias LEVES e FRESCAS que são perfeitas para usar na praia

Desafio visual: Identifique o panda distinto em apenas 7 segundos

Os signos que passam por resoluções poderosas no Halloween 2024

Libra

Muito poder de atração. Hora de ter cautela com os documentos que assina, principalmente aqueles relacionados às suas finanças. Evite gastos excessivos e tenha cuidado com o uso de cartões de crédito.

Uma proposta está surgindo no ambiente de trabalho. Lembre-se que suas habilidades em vendas e administração farão você se destacar neste novo projeto.

No amor, tudo corre bem; apenas dedique um tempo fortalecendo os laços familiares, pois uma conversa sincera com seus entes queridos fará com que você se sinta mais conectado e em paz.

Sábado é ideal para relaxar e recarregar energias. O exercício será seu melhor aliado no combate ao estresse.

Escorpião

Você receberá um presente de alguém especial que o deixará emocionado e considerará que outros sentimentos podem surgir.

Estes três dias serão uma montanha-russa de emoções, mas com final feliz. A energia o convida a se renovar por dentro e por fora. Você é intenso e apaixonado, mas também pode ser rancoroso.

Limpeza de energias. No trabalho mantenha a calma e o foco, a sua capacidade de analisar as situações o levará a tomar as decisões certas.

No amor tudo corre bem, quem está namorando desfrutará de momentos de grande cumplicidade, enquanto quem está solteiro poderá ter um encontro apaixonado que o deixará querendo mais.