Nada de blazer? A camisa de ‘flanela’ dos anos 90 está de volta com força: veja como usá-la para ficar elegante

Blusas vitorianas, espartilhos, camisas e outras peças que se adaptam ao luxo silencioso tornaram-se as peças estrela de 2024, promulgando a elegância como principal padrão do ano.

Mas na reta final do ano as tendências tomaram um novo rumo, e elementos do final dos anos 90 e dos anos 2000 chamam a atenção, e ainda não nos despedimos da era nostálgica, e a ascensão das camisas de flanela endossa essa teoria.

Tem uma peça dos anos 90 que volta para se tornar sua nova aliada da moda, o melhor de tudo é que ela é perfeita para qualquer ocasião e você não precisa pensar muito em como vai combiná-las, pode ser elegante e casual conforme sua necessidade e talvez até possa te ajudar a substituir peças como blazer ou casaco.

Então se você está procurando uma peça nova que te ajude a atualizar seu guarda-roupa, opte por uma camisa de flanela que vai estar na moda nestes últimos meses do ano e que promete não só o estilo mais aconchegante, mas também o mais chique, sem a necessidade de pensar muito em como você pode combiná-los.

Camisas de flanela em tendência Pinterest (Pinterest)

Blusas de flanela estarão em destaque

Há alguns meses, as blusas de flanela já viraram tendência e são a opção perfeita para quem busca um look quentinho sem a necessidade de usar jaqueta, suéter, casaco ou até mesmo blazer.

Seu tipo de tecido é tão quente que vai te ajudar a se manter aquecido em dias nublados, mas não se preocupe, também não é uma peça que vai te fazer exatamente “suar”, então você pode usá-la sem problemas, mesmo que um vestido, e bem retrô, por isso voltaram a ser tendência.

Para reconhecer essas camisas de flanela, basta identificá-las pela espessura, que é que têm o formato de uma camisa, porém o tecido não é o mesmo e costumam ter estampas xadrez como tartan ou escocês, iguais aos usados pelos agricultores nos anos 90.

Camisas de flanela em tendência Pinterest (Pinterest)

Como combinar blusas de flanela?

Mas desta vez, as grandes marcas de luxo deram-lhe um novo toque para torná-la a peça mais elegante, levando-a para as coleções Bottega Veneta e The Row, demonstrando que são ideais para um look que é sinónimo de sofisticação.

Camisa de flanela com botas

Combine uma camisa de flanela como se fosse um casaco, adicione uma combinação de minissaia ou blusa, você também pode usá-la em sua versão oversized como vestido, lembre-se de usar o cabelo preso e acessórios como óculos de sol.

Camisas de flanela em tendência Pinterest

Camisa de flanela com tênis

O toque casual é combinar uma camisa de flanela com jeans e tênis, você terá um estilo perfeito pronto para fugir do frio, mas igualmente chique e moderno.

Camisas de flanela em tendência Pinterest (Pinterest)

Camisa de flanela com botas de cano alto

Para uma versão bem mais elaborada, combine uma camisa de flanela com um top ou shorts e acrescente botas de cano alto, use como versão de casaco ou blazer, você verá que fica muito elegante e chama a atenção sem muitos elementos.