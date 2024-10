Homem é desmascarado pela ex-namorada em entrevista ao expor detalhes de traição

Em uma situação inesperada, um homem foi desmascarado pela ex-namorada durante uma entrevista ao expor detalhes de traições que ocorreram no relacionamento.

Conforme detalhado pelo site Metrópoles, tudo começou quando o entrevistador Gabriel Faxola perguntou a um rapaz, em uma festa, se ele já havia traído suas ex-namoradas.

Antes mesmo de responder, uma ex-namorada apareceu, pegou o microfone e revelou que ele a traiu, contando detalhes.

Ela afirmou: “Ele não presta.” No vídeo, compartilhado no Instagram, ela também explicou que descobriu as situações porque ele não apagou as evidências do celular.

O entrevistador ainda ofereceu ao rapaz a chance de se justificar, mas ele apenas admitiu que errou, deixando o clima constrangedor.

Conforme revelado, a postagem foi divulgada em agosto e continuou viralizando nas redes sociais, divertindo internautas e dividindo opiniões.

“Coragem! O cara traiu ela várias vezes, e agora ela está namorando o amigo dele. Virou amiga da menina e não via a hora de desabafar,” comentou uma pessoa.

Outra escreveu: “Até quando o homem erra, o povo coloca a culpa na mulher. Tá insalubre ser solteira.”

Uma terceira pessoa ainda questionou: “Depois de várias traições, ela ainda insistiu por quê?” Confira o vídeo:

Com informações do site Metrópoles