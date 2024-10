Mensagem dos Druidas para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O Tarot Wicca, baseado na antiga cultura pagã dos Druidas, que eram sacerdotes do lendário povo celta, pode entregar mensagens poderosas para lidar com as situações do presente e futuro. Confira a seguir:

Áries – Carta Druantia

Hora de começar a ver o que tem em mãos para se beneficiar durante os momentos em que tem que atacar e se defender. Lembre-se sempre de usar sua mente e sabedoria para se guiar nos caminhos e encontrar certezas. Acredite no seu poder de ocupar seu espaço e manter a cabeça sempre no alto.

Touro – Carta A Druidesa

Algo que tentam deixar oculto pode ser descoberto em breve; decida ir atrás das verdades. É momento de confiar na própria intuição e ouvir mais os próprios extintos. Lembre-se sempre de cultivar o seu interior e os mistérios da espiritualidade que o auxiliam no caminho.

Gêmeos – Carta A Roda da Fortuna

A roda está girando, o que determina finalizações e novos começos. Não tema passar por uma metamorfose que pode o auxiliar em fazer novas descobertas sobre você mesmo ou sobre o mundo. Não crie mais barreiras entre você e o que está por vir.

Câncer – Carta Belenos

Não fique apenas nas superfícies das coisas e tenha a profundidade de compreender oportunidades e caminhos que vão muito além das aparências. É hora de entender que o verdadeiro brilho é interno e ele que abrirá as perspectivas para alcançar objetivos maiores. Não se compare e viva a sua autenticidade.