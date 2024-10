Os signos do zodíaco que podem viver experiências intensas e precisam de calma

Outubro está terminando, mas alguns signos ainda podem viver experiências que exigiram ter calma e consciência para compreender o que está acontecendo.

Confira quais são:

Sagitário

As energias podem se tornar mais exaustivas e isso pede descanso. Ao mesmo tempo, é preciso ficar de olho na intuição, pois mensagens importantes sobre o futuro podem chegar. Não se limite e não seja duro com você mesmo, pois é preciso manter o cuidado e equilíbrio. Cuidado com exageros.

Capricórnio

Existirá uma forte conexão com as pessoas importantes ao seu redor e é hora de aproveitar isso da maneira mais positiva possível; evite confrontos e prefira viver bem. Descanse a mente e o coração, mas entenda que é momento de fazer aliados estratégicos e refletir sobre objetivos necessários, pois o subconsciente também pode se revelar.

Aquário

Sua consciência já começa a vibrar no novo ano e isso o faz pensar em novos objetivos, conexões e iniciativas. Lembre-se de construir as reflexões de forma positiva, para recuperar a energia necessária sem se esgotar por tentar viver o agora e o que está por vir. Sempre leva em conta que é preciso ter calma e solidez para construir uma reputação reconhecida positivamente.