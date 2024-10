Qual é a diferença entre o café em pó encontrado no mercado e os grãos especiais?

O café é uma paixão global, consumido pela manhã para energizar o dia e que se tornou um hábito enraizado no cotidiano dos brasileiros. Presente nos lares e estabelecimentos comerciais, ele agrada a diversos paladares, seja em sua versão mais suave ou intensa. Mas já parou para pensar na diferença entre o café que compramos no mercado, geralmente o pó tradicional, e os grãos classificados como especiais?

A especialista Vanessa Vilela, farmacêutica, bioquímica e CEO da Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais, marca pioneira no uso do café na cosmética, explica a diferença entre os tipos: “A diferença está na qualidade dos grãos e no processo de produção. O tradicional é produzido em grande escala, com grãos misturados e colhidos mecanicamente, resultando em sabor e aroma mais fracos. O especial usa grãos cuidadosamente selecionados, oferecendo um sabor superior, o produto deve ter uma pontuação entre 80 e 100 em escalas de excelência, além de seguir padrões rigorosos de torra, temperatura de degustação e qualidade da água, garantindo uma avaliação precisa”, explica a especialista.

De acordo com uma pesquisa do Instituto Agronômico em colaboração com o Instituto Axxus e a Universidade Estadual de Campinas, 97% da população nacional consome a bebida. A demanda por cafés especiais está crescendo, não apenas pelo sabor e qualidade, mas também pela curiosidade dos brasileiros em buscar uma experiência diferenciada, “Em nossas lojas, os grãos podem ser moídos na hora, e o cliente tem duas opções de degustação, além de três opções Chocolate, Frutado e Caramelo. Tudo é pensado para oferecer uma memória marcante e encantar o paladar”, comenta Vilela.

Para os apreciadores de bebidas, a diferença no sabor e na qualidade faz toda a diferença, transformando cada xícara em uma experiência única e especial, “Oferecemos dois tipos de degustação a Sensorial, onde o cliente pode escolher o grão do dia preparado em um dos três métodos, French Press, Hario e Expresso, ou a Diversa, onde é possível provar os três grãos da rede, preparados também nos métodos citados acima. É a escolha perfeita para compartilhar momentos com parceiros, amigos e familiares”, conclui Vanessa.

Sobre a Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais

Fundada em 2007 por Vanessa Vilela, em Três Pontas, sul de Minas Gerais, a Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais é uma rede de franquias que oferece dois modelos de negócios em um, unindo em um mesmo espaço uma cafeteria com foco em cafés especiais e uma loja de cosméticos inovadores à base de café. Possui no portfólio aproximadamente 200 itens, e um dos principais diferenciais é o espaço único que proporciona uma verdadeira imersão no universo do café, o grão mais amado do Brasil. Hoje conta com 22 operações no Brasil e pretende fechar o ano de 2025 com 100 unidades.