Qual é o melhor tipo de café para cada horário do dia? Chef explica

Versátil e rotineiro, o café é um companheiro para qualquer hora do dia. Mas, para quem consome bastante, a escolha da bebida correta com base nas intensidades de cafeína, açúcar e até temperatura pode tornar o hábito mais saudável e até elevar a experiência. Na Boulangerie Carioca, pâtisserie inspirada no estilo francês, é possível encontrar diferentes opções para adequar a cada momento. Confira as dicas do chef Wagner Ribeiro:

ANÚNCIO

Início do dia: espresso ou prensa francesa

Espresso ou prensa francesa - Foto: Reprodução

Abra os trabalhos com um espresso ou um café preto na prensa francesa, ótimos para despertar o corpo e a mente com uma dose concentrada de cafeína. “O espresso, com seu sabor robusto e forte, é perfeito para energizar, enquanto o café preto preparado com prensa francesa oferece uma experiência rica e encorpada”, explica o chef Wagner Ribeiro, da Boulangerie Carioca.

Meio da manhã: cappuccino ou com leite

Cappuccino ou com leite - Foto: Reprodução

Para o meio da manhã, o recomendado é um cappuccino ou café com leite. “Essas opções são um pouco mais suaves para o período das 10 às 11 horas, combinando a intensidade do espresso da máquina com a cremosidade do leite”, afirma Ribeiro. “O cappuccino, com sua espuma leve e texturizada, é perfeito para um momento de pausa. Além disso, pode ser uma boa escolha para quem busca um equilíbrio entre sabor e suavidade”, completa.

Pós-almoço: frappuccino

Frappuccino - Foto: Reprodução

Após o almoço, um frappuccino é uma excelente escolha. Com uma preparação mais diluída, é menos intenso que o espresso, esta versão gelada ajuda a evitar sobrecarga de cafeína enquanto proporciona um sabor agradável e refrescante. “Se o dia estiver quente, a experiência se torna ainda mais revigorante, mantendo o prazer de um bom café sem o estímulo intenso”, sugere o chef.

ANÚNCIO

Meio da tarde: affogato

Affogato - Foto: Reprodução

Durante a tarde, para quebrar a rotina, que tal um affogato? Feita com uma bola de gelato ‘afogado’ no café, esta opção certamente vai te tirar do piloto automático e dar aquele último gás no expediente. “O gelato também ajuda a não ficar tão intenso e tornará certamente o momento especial”.

Onde encontrar a Boulangerie Carioca

Rio de Janeiro - Av. Flamboyants da Península, 855, Barra da Tijuca | São Paulo - Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia | Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465, Jd. Iris | Guarulhos - Av. Bartolomeu de Carlos, 230, Jd. Flor da Montanha | Fortaleza - R. Des. Lauro Nogueira, 1500, bairro Papicu

Sobre a Boulangerie Carioca

Inspirada nas mais sofisticadas padarias e cafeterias francesas, a rede abriu as portas da primeira loja em 2015 e encanta os clientes com um ambiente aconchegante e uma seleção variada de delícias parisienses e da culinária mundial, como macarons, pães, doces, quiches, croissants e outros quitutes fresquinhos.

Para atender o público em todos os horários, a Boulangerie Carioca reposicionou a marca e passou a servir também opções de brunch, sopas e pratos rápidos. Como parte do Grupo Antaris Franchising, pretende concluir 2024 com 10 unidades. Com lojas de rua, de shopping ou mesmo quiosques, a marca chama atenção e se adapta a públicos de metrópoles ou cidades menores. Saiba mais.

Com informações,

Markable Comunicação