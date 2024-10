Adeus ao bob? 5 cortes de cabelo que você não deve mais usar até o fim do ano ​​ou vai parecer fora de moda

O ano está chegando ao fim e algumas tendências de cabelo também. E, nos últimos meses do ano, vários cortes de cabelo que eram preferidos chegarão ao fim e não serão mais usados.

Desde clássicos como o bob reto até os retrô como o mullet, eles estarão fora de moda. Em vez disso, serão usados estilos cheios de frescor, dinamismo, versatilidade e naturalidade que embelezam a todos.

5 cortes de cabelo que saíram da moda nos últimos meses de 2024

Por isso, se você deseja atualizar sua imagem ou fazer uma mudança em dia com as tendências da reta final do ano, a seguir indicamos cinco cortes que você deverá evitar para não parecer desatualizada.

Camadas muito longas

Os cortes com camadas extremamente longas estarão em alta nos últimos meses do ano porque as novas tendências capilares favorecem cabelos com mais estrutura e definição.

Bob super reto

O bob clássico superliso é muito sofisticado, mas ficou em segundo plano em relação às novas versões mais casuais do famoso corte que estão na moda neste ano e no próximo.

Pixie muito curto

As versões muito curtas do pixie perderam muita popularidade nas últimas temporadas. Já as versões mais longas, com camadas leves e volume na parte superior são as mais modernas.

Corte sem camadas

Cabelos longos, lisos e sem camadas parecem bastante elegantes, mas ficaram completamente fora de moda devido à ascensão da moda para cortes dinâmicos e com texturas leves e casuais.

Corte mullet

Depois de várias temporadas de grande expansão, a popularidade do corte tainha chegou ao fim nesta temporada e tudo indica que ele não voltará. E os cortes mais equilibrados reinam agora.