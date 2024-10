Adeus ao jeans? Leggings e botas de cano alto são a combinação mais chique desta temporada: veja como usar

Tendência: leggings com botas altas

Desde o início do ano, o estilo coquete se tornou um dos mais populares e seguido nos últimos meses, porém, o luxo silencioso tomou precedência, sendo uma das estéticas mais replicadas através de estilos muito mais discretos com uma paleta de cores neutras e retas. cortes com roupas sob medida.

Mas, desta vez, a moda está se transformando novamente e os especialistas fizeram uma nova proposta em que o jeans será substituído por jeans e trocado por leggings, sim, como você acabou de ler, essa é a peça que promete ser escalada para estrelar em alguns dos looks mais chiques do ano.

Leggings com botas de cano alto serão tendência este ano

Se há uma combinação vencedora é a legging com bota, que este ano promete ser o novo básico do guarda-roupa que será a obsessão dos amantes da moda. Por isso, chegou a hora de aprender a usar essa peça nobre para agregar aos nossos looks de uma forma muito mais elegante.

O ícone da moda, Georgina Rodríguez, é uma das primeiras celebridades a optar por esta combinação de leggings e botas de cano alto que combinou com um top ‘Alo Yoga’ e um moletom, e complementou com um boné de beisebol e sua icônica bolsa Birkin cor bordô .

É sabido que a parceira de Cristiano Ronaldo é um ícone da moda, por isso a influenciadora também acaba de estrear a nova temporada do seu reality show na Netflix.

Como usar leggings com botas de cano alto?

Se você também gostaria de aderir à tendência das leggings com botas de cano alto, aqui estão alguns looks que podem servir de inspiração para o seu próximo look para parecer uma verdadeira fashionista.

Leggings com botas de cano alto e trench coat

Combine legging, bota de cano alto e sobretudo, são uma das melhores opções para ficar elegante, use uma paleta de cores neutras como preto, creme, bege e café.

Moletom ou camisa oversized com leggings e botas de cano alto

Para um look casual, combine um moletom ou camisa oversized com legging e bota de cano alto, você terá um look confortável e chique para caminhar sem comprometer o conforto, assim ficará parecendo uma diva sem muitos elementos. Você pode adicionar acessórios como óculos de sol e lenço.

Blazer ou capa com legging e botas de cano alto

Se você é amante do luxo silencioso e quer transferi-lo para esta combinação, opte por um blazer, leggings leves e botas equestres de cano alto, acrescente um cinto para estilizar sua figura.

Por outro lado, você pode adicionar volume, com capa em cores monocromáticas, leggings, botas e chapéu.