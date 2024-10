O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

ANÚNCIO

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta da Aventura

Este é um momento de mudança e movimento. Durante a travessia até o novo, tente estar atento e positivo para absorver as aprendizagens valiosas que estarão ao redor. Seu êxito está cada vez mais próximo e a celebração será sua, mas é preciso construir esse resultado com paciência e coragem.

Virgem – Carta da Brincadeira

O coração deve sempre ser despertado por aquilo que faz bem para a sua mente. Comece cuidar mais daquilo que vê, ouve e procura sentir, pois assim conseguirá alcançar um bem-estar impulsionará sua energia, intuição e calma.

Libra – Carta das Possibilidades

ANÚNCIO

Olhe para as possibilidades e seja mais consciente da maneira como se decide. Comece a colocar sua razão e experiencia em alta para poder pesar prós e contras. Existe algo importante que o espera.

Escorpião – Carta da Comparação

É hora de finalizar etapas e processos em seu interior para encontrar respostas ou expandir a intuição. Lembre-se de que isso significa olhar para si e seu caminho com mais consciência e deixar de cair em comparações com outras essências e realidades que não são as suas; cada pessoa tem seu tempo e próprios esforços, mas também possuem suas próprias fortalezas e belezas.