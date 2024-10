O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta da Fonte

Momento de se encontrar mais de frente com sua energia poderosa de realização e motivação. Aproveitar o despertar o ajudará a encontrar mais valor e iluminação, o fazendo vencer dificuldades e renascer para novas belezas.

Capricórnio – Carta da Maturidade

Entenda que amadurecer é realmente dar conta de responsabilidades mais sérias, mas também deve ser saber fazer a sua parte sem deixar de cultivar a felicidade em sua vida cotidiana, nas pequenas coisas e sempre aproveitando as etapas. Esteja no presente e faça muitas descobertas.

Aquário – Carta O Forasteiro

E hora de ter coragem para olhar além das barreiras que outros colocaram. Supere aquilo que só é mantido por conveniência e renasça para ter relações e realidades motivadas por desafios verdadeiros e que levam a algo mais que somente as ilusões e aparências.

Peixes – Carta da Cura

Ao passar por um momento de cura mental, emocional e física, será possível se conectar muito mais com o seu interior e intuição. Essa sintonia de sentimentos e sexto-sentido é capaz de trazer muitas transformações positivas, especialmente para as relações mais próximas, como as familiares e amorosas.