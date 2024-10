O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta da Paciência

É importante saber que o tempo passa, mas sua essência sempre o permitirá voltar a fazer aquilo que o deixa feliz e inspirado. Recupere algumas alegrias e sinta-se mais relaxado para lidar com o processo das coisas, os objetivos e a construção da vida. Todos dias são de oportunidades e chances de transformar.

Touro – Carta das Projeções

Momento de olhar uma questão muito importante com cautela para poder identificar a verdade. Ao mesmo tempo que tudo pode ser reconstruído e vivenciado aos poucos, é preciso ter coragem para buscar enxergar com clareza, na hora certa e sem medo de fazer algo sobre isso. As respostas chegam.

Gêmeos – Carta Somos O mundo

A vida o coloca em um caminho novo, no qual é preciso ser aventureiro, criativo e expansivo. São tempos de transformações e a sabedoria para seguir estará em saber manter ao lado verdadeiros aliados e aqueles que valem a pena. Você não precisa virar as costas para aquilo que o inspira e ainda assim conseguirá vivenciar as novidades que chegam.

Câncer – Carta da Culpa

Nos momentos em que sua mente é perseguida pelo passado e os arrependimentos, é preciso saber mudar de foco e colocar a criatividade e contato com as coisas que gosta no mundo. Essa não é uma tarefa simples, mas fará a toda a diferença para enfrentar momentos complexos na vida pessoal e até mesmo profissional. A energia para seguir em paz será recuperada.