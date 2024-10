Manter bandeja do assento no avião aberta pode te colocar em risco ao decolar e pousar

A bandeja do assento no avião conta com diversas utilidades ao longo do voo, seja para segurar o telefone, utilizar como apoio para o computador ou mesa para se alimentar. No entanto, sua segurança pode ser comprometida ao fazer uso no momento inadequado.

“O avião pode sofrer movimentos bruscos como turbulência ou até mesmo uma decolagem abortada. Se as bandejas forem deixadas abertas e abaixadas, as coisas nelas podem voar e se tornar perigosas. Então, para evitar que quaisquer objetos se tornem perigosos, é importante guardar e travar as bandejas na posição vertical”, diz David Doughty, CEO da empresa de jatos particulares Admiral Jet, segundo o portal Travel + Leisure.

Outro detalhe importante é que as bandejas dos assentos precisam facilitar o movimento dos passageiros em uma emergência.

“No caso improvável de uma emergência, você precisa ser capaz de sair do seu assento rapidamente e ir até a saída sem ser impedido por uma mesa de bandeja”, diz o comissário de bordo Steve Daniel, de Montreal . “É também por isso que sempre pedimos para garantir que suas malas estejam totalmente arrumadas sob o assento à sua frente. Pode parecer uma coisa pequena, mas em uma situação crítica, cada segundo conta.”

A atitude também previne passageiros de impactos caso sejam movidos bruscamente para frente. No próprio folheto dos aviões existem informações sobre posição correta de suporte.

“Decolagem e pouso são as duas fases do voo com maior probabilidade de eventos inesperados”, diz o ex-piloto Hans Mast, agora um agente de viagens da Golden Rule Travel.

Nem todas as companhias aéreas exigem abaixar as bandejas durante certas partes dos voos. No entanto, é importante ser consciente dos riscos, haja vistas os perigos esclarecidos, além de eventuais turbulências que podem tanto machucá-lo quanto ferir outros passageiros.