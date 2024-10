O Complexo de Visitantes do Centro Espacial Kennedy, centro para visitantes da NASA, na Flórida, conta com diversas exposições de aeronaves históricas e artefatos, além de outras atrações simulativas do espaço. Com a popularização da realidade virtual (VR), o centro de visitas passou a permitir uma verdadeira imersão espacial sem sair da Terra.

O espaço apresenta o Hyperdeck: Mission Moon e o Blue Origin: New Shepard Flight to Space Virtual Experience com as atrações de destaque, responsáveis por transportar os visitantes para uma aventura de outro mundo. Confira o que elas oferecem:

Hyperdeck: Mission Moon

A adição recente ao Complexo de Visitantes da NASA se destaca por sua tecnologia simulativa e interativa. Por meio de realidade virtual, a experiência leva até oito jogadores simultaneamente em uma missão à Lua. Equipados com fones de ouvido VR, os visitantes embarcam em uma nave espacial simulada que parte do Launch Complex 39.

A atividade é iniciada com a sensação realista de decolagem, contendo vibrações e sons intensos que imitam o lançamento de um foguete. Já na superfície lunar, os participantes são desafiados a explorar e coletar minerais preciosos.

Complexo de Visitantes da NASA possibilita viagem espacial sem sair da Terra (Reprodução/Divulgação)

O ambiente é repleto de efeitos multissensoriais, como ventos fortes, calor e até mesmo simulações de terremotos. Além de explorar, os participantes devem destruir obstáculos com dispositivos portáteis, aumentando o nível de interatividade e diversão.

Por meio da tecnologia IMAX, há possibilidade da participação de espectadores munidos de tablets fora das estações do Hyperdeck, a fim de interagir com os jogadores, os ajudando ou criando desafios.

Blue Origin: New Shepard Flight to Space Virtual Experience

The Deep Space Launch Complex, presente no Complexo desde junho de 2022, segue sendo destaque por abranger o presente e o futuro da exploração espacial. O simulador é uma experiência imersiva de realidade virtual dentro de uma réplica da cápsula da tripulação New Shepard da Blue Origin, centrado em usar dados e imagens reais para imitar autenticamente a jornada do foguete acima da Linha Kármán, a fronteira do espaço reconhecida internacionalmente.