Horóscopo do fim de semana: Previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes de 4 a 6 de outubro de 2024

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

ANÚNCIO

Sagitário

Se sente que não está progredindo o suficiente na sua vida profissional, é hora de analisar o que está fazendo de errado e começar a corrigir.

Como você gosta de estar em constante progresso, pode encontrar formas de ter mais renda; considere novos cursos.

Uma viagem espera por você. Organize suas finanças e evite gastos desnecessários. Seu relacionamento está cada vez mais forte.

Energias ruins irão embora da sua vida. Um novo interesse amoroso pode surgir.

Capricórnio

ANÚNCIO

O amor vai bater na sua porta. Uma energia importante o favorece no ambiente de trabalho, suas negociações serão bem-sucedidas e abrirão novas portas em sua carreira.

Invista no seu desenvolvimento pessoal estudando idiomas e outros curtos. Neste fim de semana você estará repleto de alegria e de novos amigos. Futuramente iniciará negócios.

Uma compra efetuada. Você receberá boas notícias sobre alguém que deseja casar ou uma gravidez. Cuide da sua saúde e seja grato pelas bênçãos que o universo lhe proporciona e que você merece pela sua dedicação.

Leia mais:

Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Seu Zé mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Horóscopo do fim de semana: Previsões para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer de 4 a 6 de outubro de 2024

Aquário

A sorte sorri para você e neste fim de semana você receberá excelentes notícias. É hora de se reinventar e deixar o negativo no passado.

Questões serão resolvidas a seu favor. Chance de mudar de residência. Esqueça aquele amor que não deu certo e abra o seu coração.

Mantenha a calma no trabalho e evite provocações dos colegas. Seja discreto sobre suas conquistas profissionais e só as conte para pessoas em quem você confia.

Peixes

A boa sorte chegará até você. Limpe seu espaço e renove suas energias. Sua mente é poderosa, concentre seus pensamentos no positivo e fique longe de amigos tóxicos.

No amor, você desfrutará de momentos apaixonados, mas lembre-se de manter comunicação e honestidade.

É hora de tirar tudo o que você tinha guardado no armário e se renovar completamente para que nada o impeça de seguir em frente. Cuidado com o que você come, procure cuidar do estômago.