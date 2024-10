A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião em outubro de 2024

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Leão – Carta A Temperança

Não tenha medo de usar suas palavras e atitudes para encontrar a verdadeira serenidade em sua vida. Lembre-se que a paz interior tem seu preço e nem todos desejam isso, por isso lute por suas escolhas.

Virgem – Carta O Mago

Alguém entrará em sua vida e se mostrará ser muito hábil e prudente. Aprenda e se conecte com essa pessoa sem medo, mostrando também seus talentos. É preciso se abrir para ter novas experiências em conexão com as pessoas.

Libra – Carta A Morte

Hora de ter uma atenção importante com a sua situação profissional e os seus projetos, pensando principalmente em pessoas ou obstáculos que podem o atrapalhar. Cuide muito do emocional e não se frustre para poder continuar perseverando mesmo diante das dificuldades.

Virgem - Carta O Pendurado

Tenha cuidado para que as relações e encontros amorosos não sejam com pessoas que possuem mentiras ou situações que precisam se manter nas sombras. Isso pode afetar sua vida e se tornar um sacrifício emocional em breve.

Escorpião – Carta Roda da Fortuna

Outubro de 2024 coloca foco na necessidade de diversificar e começar a explorar novos caminhos na vida, pois só assim poderá potencializar os sucessos. É importante não desanimar e preservar sua energia para o que vale a pena.