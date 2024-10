Horóscopo chinês: estes signos devem estar vigilantes para evitar um mês de outubro difícil

Não deve ser fácil para esses três passarem por este novo mês, pois enfrentarão muitos problemas inesperados, principalmente aqueles relacionados ao local de trabalho.

Búfalo

Como detalhado pelo site C5N, geralmente é um signo estável, mas outubro chegará para mobilizar tudo. Os Búfalos poderão perceber isso no âmbito profissional, pois sofrerão interrupções, atrasos em seus projetos, discussões com colegas e dificuldades de adaptação às mudanças e ordens dos superiores.

Tigre

Segundo a astrologia, o Tigre não sabe se comunicar com os outros e isso pode criar obstáculos na sua vida profissional e social. Por esse motivo, você deve aprender a manter o equilíbrio e evitar tomar decisões levianamente que possam levar a uma recaída emocional e ao desânimo.

Cabra

A paciência deste signo do zodíaco será continuamente desafiada durante o mês de outubro. Se você não consegue se conectar com sua paz interior, estes serão dias muito difíceis para a Cabra.

Ainda de acordo com as informações, este signo tende a se irritar facilmente e no próximo mês sua temperança será colocada em jogo, caberá a ele provar ou não do que é feito.

Com informações do site C5N