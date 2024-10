Confira as revelações do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer para esta primeira terça do mês

Confira aqui as revelações do tarot, nesta terça-feira (1º), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

ANÚNCIO

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

O tarot de hoje destaca que você precisa deixar as situações que tanto te afligem no passado. Chegou a hora de criar coisas novas e positivas.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

O tarot destaca que deve surgir em breve um possível convite para uma viagem, é hora de ir. Siga o conselho para que você possa levar sua vida da melhor maneira possível.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp de forma simples

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

ANÚNCIO

Será uma semana de mudanças positivas e para isso é necessário se livrar de temas negativos do dia a dia. O tarot destaca que você terá sucesso em tudo que fizer.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Você é capaz de cumprir seus objetivos e alcançar grandes êxitos. No entanto, o tarot de hoje destaca que é importante ter cuidado com traições de amigos.

Texto com informações do site México AS