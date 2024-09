Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta nova semana

Confira as revelações do tarot, para está nova semana, para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

A carta ‘Força’ do tarot revela que você enfrentará momentos intensos muito em breve. No entanto, terá energia para superar tudo e seguir adiante.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Este é o seu ano; não se envolva com pessoas que não lhe acrescentam nada. O tarot destaca que é importante encontrar o seu caminho. São momentos de amadurecimento, de ter coragem para tomar decisões, e essas escolhas trarão felicidade.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

A carta ‘Roda da Fortuna’ revela que você estará no topo; será uma semana de crescimento. O tarot destaca que é importante não focar em questões negativas, já que tudo já faz parte do passado.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Siga em frente, não pare em nada. Boas vibrações estão dominando você, o que significa que uma recompensa financeira está chegando. O tarot também destaca que é importante deixar o ciúme de lado.

Texto com informações do site AS MÉXICO