Perfumes femininos BONS até R$ 50 existe? Confira a lista

Se você está buscando por perfumes baratíssimos, mas tem dúvidas se esse tipo de fragrância possui uma boa qualidade, fique ligada nos aromas a seguir.

De acordo com a youtuber Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’, essas fragrâncias nacionais apresentam bom custo-benefício. Confira!

Maiara & Maraisa - Jequiti (2022)

A empresa, que também vende o produto de forma separada, apresenta em seu site a opção 2 por 1, onde as fragrâncias podem ser encontradas por um bom custo-benefício em uma embalagem dupla.

Maiara: as notas de topo são Pera, Cassis, Bergamota e Amora. As notas de coração são Jasmim, Flor de Laranjeira e Íris e as notas de fundo são Baunilha, Pralinê, Patchouli e Fava Tonka.

Maraisa: As notas de topo são Flor de Laranjeira, Violeta e Tangerina. Coração contém Rosa Branca e no fundo traz Almíscar, Sândalo, Baunilha e Vetiver.

Imari Queen - Avon (2023)

Traz um estilo almiscarado, ideal para mulheres que curtem um aroma de limpeza com toques adocicados e florais. Se encaixa principalmente no uso diário.

A nota de topo é Amora. A nota de coração é Rosa e as notas de fundo são Anis e Almíscar.

Pur Blanca Gardênia Avon (2024)

Recentemente lançado, possui uma composição sucinta, com a nota de topo em Tangerina. A nota de coração de Gardênia é a que mais sobressai e dá o nome do perfume, sendo completado com a nota de fundo em Almíscar.