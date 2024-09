Se deseja manifestar a mulher elegante, poderosa e misteriosa no dia a dia, o aroma é um dos fatores mais importantes. Saiba que conta muito ter conhecimento de qual tipo de fragrância comporta melhor o cenário, especialmente pela adequação.

Se seu intuito está relacionado com manifestar elegância, poder e mistério, não se pode deixar se deslocar, pois o aroma é muito importante. Passar segurança em lugares mais sérios e intimistas é essencial.

Sendo assim, preparamos uma lista com três perfumes para você não perder a pose e passar segurança no seu dia a dia. Confira:

Essencial Oud - Natura

Estes são os 3 perfumes para mulheres elegantes e misteriosas (Reprodução)

A fragrância apresenta um toque amadeirado e almiscarado e adulto, com a madeira de oud em destaque. Devido ao forte aroma, é indicado utilizar exclusivamente em dias frios ou eventos noturnos.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Pimenta Preta, Frutas Secas e Damasco. As notas de coração são Rosa, Priprioca, Jasmim, Pralinê, Bálsamo de Gurjan, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Loukhoum e as notas de fundo são Agarwood (Oud), Copaíba, Baunilha, Sândalo, Cedro, Âmbar Cinzento, Cashmeran, Almíscar, Patchouli e Ambroxan.

Sofia - Thera Cosméticos

O destaque está na nota floral branca. Seus acordes completos são Toranja, Tangerina e Cassis no topo, envolvidos pelo coração em Flor de Laranjeira, Jasmim, Tuberosa, Ylang Ylang, Pera, Pimenta Rosa e Lírio-do-Vale e fundo de Almíscar, Sândalo, Cashmeran e Raíz de Orris.

L’Aventure Femme - Al Haramain

O perfume é marcado por trazer potência em sua composição e usabilidade. Nesta fragrância ordem se inverte e o destaque está nas notas frutadas, completadas com acordes amadeirados e até mesmo doces.

As notas de topo são Abacaxi, Groselha Preta, Bergamota e Frutas Silvestres. As notas de coração são Cedro, Frésia e Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Âmbar e Baunilha.

As notas de cada perfume são baseadas na Fragrântica.