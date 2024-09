Perfumes femininos nacionais ELEGANTES e que FIXAM por muitas horas

Um perfume não precisa ser importado para exalar um aroma elegante, afinal, entre as marcas nacionais existem diversas fragrâncias que são a pura riqueza e que podem ser considerados extremamente finos.

Os 4 perfumes listados a seguir, por exemplo, são da empresa Mahogany, e que, além de um estilo totalmente elegante, ainda possuem uma boa fixação, sendo ideais para comemorações como festas e casamentos, reuniões e outros eventos em que você precisa parecer imponente.

Confira as indicações a seguir!

Folhas de Figo e Violeta (2021)

Um perfume de estilo esverdeado e refrescante, com o uso diário sendo indicado.

Possui notas de topo de Folha de Figo, Limão Italiano e Petitgrain, acompanhadas de notas de coração em Manjericão, Violeta, Noz-moscada e Rosa e finalizam com fundo de Almíscar Branco, Vetiver, Musgo de Carvalho e Âmbar.

Íris e Flor de Laranjeira (2021)

Pertencente a mesma linha, possui uma proposta diferente do citado anteriormente. Possui um tom mais atalcado e aroma mais alegre. Pode ser utilizado em qualquer clima e hora do dia.

As notas de topo são Flor de Laranjeira, Ruibarbo e Toranja. As notas de coração são Íris, Heliotrópio, Cardamomo e Amêndoa e as notas de fundo são Íris, Couro, Almíscar, Musgo e Âmbar.

Uma Tarde na Toscana (2013)

Para aquelas mulheres que preferem o aroma de limpeza. Com as notas principais em almíscar e rosa, também é perfeito para o uso no dia-a-dia.

Pera e Bergamota estão presentes nas notas de topo. Rosa, Lírio-do-Vale e Patchouli aparece no coração e Almíscar, Sândalo e Âmbar completam o perfume no fundo.

Flor de Cerejeira (2024)

Lançado recentemente, este é mais um perfume coringa, que se encaixa em diversas ocasiões e temperaturas. Possui um estilo mais jovem.

As notas de topo são Pétalas de Rosa, Limão Siciliano e Acorde Verde. As notas de coração são Flor de Cereja, Pêssego, Violeta e Cravo e as notas de fundo são: Framboesa, Cedro da Virgínia, Âmbar e Almíscar Branco.

*Os acordes foram retirados do site ‘Fragrantica’ e as indicações dos perfumes do canal do Youtube ‘Um Cheiro!’.