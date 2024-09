Saiba qual o melhor perfume feminino para utilizar durante a primavera

A estação primavera começou neste domingo (22) e se estende até 21 de dezembro e para combinar com esse clima, que tal escolher o perfume ideal?

ANÚNCIO

As três fragrâncias femininas listadas a seguir, todas nacionais, trazem os aromas que mais se encaixam com a época, com toques florais e um tanto adocicados, podendo ser utilizadas tanto durante o dia como a noite. Confira!

Niina Secrets - Eudora (2021)

Começando com essa fragrância lançada em 2021, a parceria entre a criadora de conteúdo Niina Secrets e a marca Eudora traz um perfume que se encaixa em diversas estações e temperaturas, por isso a primavera é uma boa época para utilizá-lo. Traz um aroma amadeirado, que também tem o adocicado e frutado como destaque.

Possui notas de topo em Cereja, Cassis, Pera, Pistache e Mandarina. As notas de coração são Magnólia, Jasmim Sambac, Lírio-do-Vale, Violeta e Lavanda e no fundo revela notas de Avelã, Coco, Sândalo, Almíscar e Cedro.

Boticollection Free Hugs - O Boticário (2020)

Já para quem prefere perfumes mais frescos, Boticollection Free Hugs, com notas florais e refrescantes, se encaixa perfeitamente, principalmente para o uso durante o dia.

Em sua composição possui as notas de topo de Lavanda, Limão, Pêssego, Lichia e Mandarina, seguidas por Aldeídos, Violeta, Pele, Camélia, Jasmim, Ylang Ylang e Tuberosa no coração e finalizando com as notas de fundo em Sândalo, Patchouli e Benjoim.

Água de Vetiver - Phebo (2021)

Outro perfume para dias mais quentes, Água de Vetiver é utilizado principalmente entre quem gosta de notas aquáticas e cítricas.

ANÚNCIO

As notas de topo são Algas marinhas, Sálvia e Limão. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Magnólia e Rosa e as notas de fundo são: Vetiver, Cedro e Fava Tonka.

*As notas de cada perfume citado foram retiradas do site ‘Fragrântica’.