6 perfumes femininos nacionais para fazer SEU HOMEM PIRAR

Afim de impressionar seu ficante, namorado ou marido e não sabe qual perfume escolher? Aposte nas fragrâncias a seguir que é sucesso! Seus aromas, além de adocicados, são extremamente elogiados e os mais queridinhos entre os homens. Confira!

Linda Irresistível O Boticário (2023)

As notas de topo são: Cassis, Bergamota, Laranja e Gerânio. As notas de coração são: Íris, Jasmim, Gardênia, Âmbar e Frutas Vermelhas. As notas de fundo são: Baunilha, Almíscar, Patchouli, Âmbar e Cedro.

Cotton Veil - In The Box (Inspirado em Valaya - Parfms de Marly)

Notas de Saída: Aldeídos, Pêssego Branco, Bergamota e Mandarina.Notas de Corpo: Flor de Laranjeira, Petalia, Lírio-do-Vale, Vetiver e Uva do Oregon.Notas de Fundo: Musk, Ambroxan, Akigalawood e Baunilha.

Make Me Fever Gold - Mahogany (2014)

As notas de topo são: Lichia e Bergamota. As notas de coração são: Rosa, Lírio-do-Vale e Gerânio. As notas de fundo são: Rosa, Almíscar Branco e Cedro.

Hana - Nuancielo (Inspirado em Oriana - Parfums de Marly)

As notas de topo são: Toranja, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são: Framboesa, Flor de Laranjeira e Groselha Preta. As notas de fundo são: Marshmellow, Almíscar e Ambreta.

Surreal Utopia - Avon (2020)

As notas de topo são: Cassis, Tangerina e Laranja. As notas de coração são: Jasmim, Heliotrópio e Tuberosa. As notas de fundo são: Baunilha, Madeira de Âmbar e Sândalo.

Una Artisan Natura (2017)

As notas de topo são: Pera, Cassis, Mandarina, Folhas Verdes, Bergamota, Pimenta Rosa e Tagetes. As notas de coração são: Rosa, Peônia, Jasmim, Lírio-do-Vale e Jacinto. As notas de fundo são: Patchouli, Almíscar, Baunilha, Sândalo, Musgo de Carvalho e Madeira de Cashmere.

*As notas de perfumes presentes no texto foram retiradas do site ‘Fragrantica’.