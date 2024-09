Um novo vídeo impressiona ao mostrar a agilidade de uma onça-pintada ao capturar uma presa no Pantanal recentemente.

ANÚNCIO

O registro foi compartilhado pela página @primaveradoleste.matogrosso e acabou viralizando rapidamente nas redes socias.

No vídeo, é possível ver o equilíbrio do animal ao tentar capturar macacos no topo de uma árvore.

Entre saltos e corridas, a onça acaba pulando e agarrando uma das presas em um ataque brilhante.

“Onça mais tranquila do Mato Grosso”, descreveu a página na postagem.

Vídeo impressiona ao mostrar agilidade de onça-pintada ao capturar presa no Pantanal

O registro já conta com mais de 8 milhões de reproduções. A postagem também gerou inúmeras reações dos usuários.

“A onça é mais valente que um leão. Ela é que devia ser a rainha das selvas”, comentou uma pessoa.

ANÚNCIO

Outro internauta ainda escreveu: “Foi mais rápida que o próprio macaquinho”.

Escreveu uma terceira pessoa: “Aprendemos que subir na árvore pra fugir de onça não adianta”. Confira o registro: