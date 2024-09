Horóscopo de hoje para deixar o passado e progredir nesta quinta-feira, 26 de setembro

Áries

Leve as coisas com calma e constância, essa é a chave para não se desanimar. Se você tropeçar, é normal que as coisas não saiam perfeitas logo de primeira, mas se você se esforçar, tudo sairá como deseja. Esqueça o que alguém fez no passado e, ao virar a página e deixar os ressentimentos de lado, coisas melhores virão.

Touro

Estude bem o que lhe oferecem e estabeleça suas condições, pois tem ótimas perspectivas de trabalho. Se tiver dúvidas, busque a ajuda de um especialista ou deixe-se aconselhar por aqueles que têm mais experiência. Suas reivindicações estão incomodando seu parceiro e você está provocando uma ruptura. Cuidado com os excessos.

Gêmeos

Você enfrentará vários problemas no campo de trabalho. Lembre-se de aplicar sua inteligência e ter serenidade para comunicar o que considera errado. Se não controlar seus nervos hoje, eles podem lhe pregar uma peça. Alguém do seu círculo social quer conquistá-lo, mas não é do seu interesse.

Câncer

Os problemas que você está enfrentando no campo profissional, vai conseguir resolvê-los, apenas precisa ser paciente e tolerante, porque há pessoas que não têm a mesma disposição que você. Você deve refletir bastante sobre a forma como apresenta as suas ideias e ter esse plano de conquista que te manterá entusiasmada.

Leão

No plano profissional as coisas estão indo muito bem e os negócios estão bem encaminhados. Esperam-se alguns dias muito complicados e cheios de trabalho, e você precisará de todas as suas forças para sair bem de tudo. A família está te procurando porque tem problemas e precisa da sua ajuda. Você é a única com o poder para fazer isso.

Virgem

Você está em um momento produtivo. Todo esse esforço que você fez ajudará a consolidar sua economia. Pare de se deixar levar pelos impulsos e procure uma maneira de resolver as diferenças com seu parceiro. Um período de crise está se aproximando e isso se deve ao cansaço.

Libra

Você precisa colocar toda a sua energia no trabalho para alcançar a meta que estabeleceu para si mesmo. Você vai se sair muito bem desde que saiba administrar suas finanças. Uma nova ilusão chega à sua vida com alguém muito próximo. Em um período de muitas dificuldades, você se sentirá muito apoiado pela família.

Escorpião

Você está em um momento pessoal para tomar a decisão que quiser no plano profissional e pessoal. Se te oferecerem algo melhor, aceite, pois vem com perspectivas muito boas. Seu relacionamento está entrando em uma fase de monotonia da qual devem sair, mas ambos precisam colaborar.

Sagitário

Você está pensando em se tornar independente e ter seu próprio empreendimento. É hora de tomar a decisão e seguir em frente. Uma das melhores maneiras de aliviar as tensões é conversar, busque o apoio da família. Você está negligenciando seu parceiro por causa do trabalho, então dedique um tempo também à paixão.

Capricórnio

Você receberá uma proposta de emprego muito boa e precisará tomar uma decisão em breve. Não está se saindo mal no seu trabalho, mas essa mudança oferece o avanço profissional que você precisa. Preste atenção ao que está acontecendo, você poderia estar deixando passar uma oportunidade. Você precisa ser corajoso para dizer ao seu parceiro que não deseja mais estar ao lado dele.

Aquário

Estão chegando mudanças no trabalho que permitirão um crescimento vertiginoso e, com isso, suas finanças vão melhorar. Se você enfrentar as situações com um espírito positivo, estará colocando sua vida no caminho certo. Preste atenção em alguém da sua família que está passando por uma situação e não está recebendo a devida atenção.

Peixes

Há momentos em que você sente que não está tomando as decisões certas. Fique tranquila, o que você está fazendo está no caminho certo, só que os frutos não serão vistos agora, mas com o tempo. Alguém ao seu redor quer conquistar você, mas você não permite porque está presa ao passado. Livre-se disso e dê a si mesma esta oportunidade.