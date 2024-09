Rosto de cortisol: a explicação por trás do termo viral no TikTok e o que fazer para reduzir seus efeitos

É bem sabido que o estresse prolongado pode ter efeitos negativos em nosso corpo, algo que também se manifesta em seu rosto. Esse conceito é conhecido como ‘rosto de cortisol’, um termo que tem ganhado destaque nas redes sociais, especialmente no TikTok.

É um fenômeno que busca explicar as mudanças físicas que podem ocorrer no rosto devido aos níveis elevados e crônicos de cortisol, o hormônio do estresse, algo que deve ser compreendido para contrariar seus impactos em nossa aparência e bem-estar.

O que é o desafio do cortisol que está viral no TikTok?

A Dra. Paloma Navarro, endocrinologista, esclarece à We Life que o cortisol, produzido pelas glândulas suprarrenais em resposta ao estresse, pode ter múltiplos efeitos no corpo quando seus níveis permanecem altos por um período prolongado.

Um dos efeitos mais comuns é a redistribuição da gordura corporal, o que pode resultar em um rosto mais redondo ou inchado. Essa acumulação de gordura facial também pode ser uma característica distintiva da síndrome de Cushing, associada a altos níveis de cortisol.

Além disso, o cortisol também pode causar retenção de líquidos, resultando em um aumento no rosto e uma aparência cansada. A pele não escapa desses efeitos, pois um aumento na produção de sebo pelo cortisol pode resultar em pele oleosa e propensa a acne, juntamente com uma coloração avermelhada nas bochechas devido a alterações na circulação sanguínea.

A perda de elasticidade e o surgimento de rugas são outros efeitos do cortisol na pele, uma vez que contribuem para a degradação do colágeno. Os olhos afundados e as olheiras, embora não exclusivos do cortisol, podem manifestar-se devido à fadiga crônica e à falta de sono associada a níveis elevados desse hormônio.

É por isso que o rosto de cortisol não apenas tem implicações estéticas, mas também pode ser um indicador de como está a sua saúde geral.