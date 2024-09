Fazer a escolha certa para emanar poder por onde passa pode estar tanto na forma como você se veste, quanto no modo em que seu aroma é manifestado. Para te ajudar a casar com sua personalidade, trouxemos algumas opções interessantes de serem agregadas em seu repertório de fragrâncias.

Mesmo parecendo uma tarefa difícil, existem diversas alternativas de perfumes bons e que fixam na pele, a fim de auxiliar toda mulher que busca estar sempre cheirosa e manter seu ar de elegância.

Desta forma, trouxemos uma lista com três opções para te ajudar a exalar poder sem erro algum! Apenas mulheres cheirosas se preocupam em manter-se perfumadas.

Abaixo você confere a lista com três alternativas da Eudora, bem como as notas de cada perfume:

Diva de Eudora

Doce, elegante e floral: conheça 3 perfumes da Eudora para mulheres que exalam poder (Reprodução)

Diva de Eudora é um perfume floral lançado em 2017, com a assinatura de Christelle Laprade. As notas de topo são: Ameixa, Pera, Pimenta Rosa, Bergamota da Calábria e Mandarina. As notas de coração são: Flores, Notas Solares, Jasmim, Flor de Laranjeira e Manga. As notas de fundo são: Caramelo, Baunilha de Madagascar, Fava Tonka, Âmbar, Patchouli, Almíscar e Cedro da Virgínia.

Eudora Eau de Parfum

Doce, elegante e floral: conheça 3 perfumes da Eudora para mulheres que exalam poder (Reprodução)

Eudora Eau de Parfum de Eudora conta com uma fragrância amadeirada, manifestando elegância, lançada em 2011. Olivier Pescheux e Joachim Correl são responsáveis pela criação. As notas de topo são: Bergamota, Damasco e Mandarina. As notas de coração são: Rosa, Gardênia e Frésia. As notas de fundo são: Âmbar, Baunilha e Patchouli.

Eudora Rosé de Eudora

Doce, elegante e floral: conheça 3 perfumes da Eudora para mulheres que exalam poder (Reprodução)

Eudora Rosé de Eudora é um perfume frutado de 2024. As notas de topo da nova fragrância são: Champanhe Rosé, Pera e Maçã. As notas de coração são: Rosa Centifolia, Frutas Vermelhas, Flor de Laranjeira, Lírio-do-Vale e Frésia. As notas de fundo são: Acorde Gourmand, Cashmeran, Patchouli, Âmbar, Musgo de Carvalho, Baunilha e Segredo Eudora.

