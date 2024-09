3 body splashes fixadores do O Boticário para se manter cheirosa e sem perder a suavidade

Se manter perfumada para o dia a dia pode ser um grande desafio, haja vista encontrar a fragrância ideal para determinadas ocasiões, além de potencializar a presença por meio de um frescor agradável. No entanto, uma outra dificuldade encontrada está na duração da colônia utilizada e o quão intensa ela pode se mostrar.

Mas existe a possibilidade de ficar cheirosa apenas com body splash?

De fato, os perfumes contam com uma concentração maior de essências, impulsionando a intensidade da fragrância em relação ao body splash. No entanto, existem colônias de body splash, apesar de não serem tão intensas, fixam na pele por muito tempo.

Se você é uma adepta a body splash, este artigo vai te ajudar a identificar alternativas que realmente fixam, impulsionando sua delicadeza e frescor agradável! Abaixo você confere três opções certeiras da linha Cuide-se Bem de O Boticário.

Cuide-se Bem Rosa e Algodão

Cuide-se Bem Rosa e Algodão de O Boticário é um perfume floral que conta com uma fragrância suave, mas ao mesmo tempo duradoura. Lançada em 2017, é uma ótima colônia fixadora.

Cuide-se Bem Boa Noite

Lançado em 2021, Cuide-se Bem Boa Noite de O Boticário é um perfume floral amadeirado almiscarado. As notas de topo são: Bergamota, Mandarina, Ameixa e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Lavanda, Rosa, Lírio-do-Vale, Jasmim e Notas Doces. As notas de fundo são: Almíscar, Cashmeran, Musgo e Âmbar.

Cuide-se Bem Nuvem

Cuide-se Bem Nuvem de O Boticário é um perfume de 2017, ideal para quem deseja emanar suavidade. As notas de topo são: Maçã, Mandarina, Bergamota, Flor de Pêssego e Cassis. As notas de coração são: Lírio-do-Vale, Flor de Cereja, Jasmim-Manga e Orquídea. As notas de fundo são: Notas Atalcadas, Almíscar, Sândalo e Cedro.

*As notas presentes neste artigo são extraídas do portal Fragrântica.