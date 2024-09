É comum pensar excessivamente sobre algum tópico, sendo algo bom ou ruim. Contudo, é importante saber reconhecer quando entra o pensamento ansioso, pois o sentimento acaba atrapalhando sua vivência e a forma como você se conecta com suas decisões e até mesmo pessoas.

ANÚNCIO

Saber gerenciar uma mente ansiosa vai te ajudar a se relacionar com o mundo. Vivemos rodeados de tantas pessoas na família, trabalho, amigos, parceiros amorosos e outros grupos que nos vemos obrigados a lidar com todos esses setores.

Entretanto, é necessário estabelecer uma relação saudável primeiramente em sua cabeça. Assim, se conectar com terceiros será uma tarefa mais simples.

Se você reconhece ter uma mente ansiosa, há formas de lidar com isso. Embora as dicas estejam prestes a ser apresentadas neste artigo, é importante ressaltar a necessidade de buscar um profissional da área da saúde mental para lidar com sua questão de forma individual.

Leia mais:

Está ansioso? 7 técnicas para relaxar a mente

De acordo com a psicóloga Melanie Greenberg, ao Psychology Today, os pensamentos ansiosos podem sobrecarregar, influenciando na dificuldade de tomada de decisões e ações para lidar com os problemas incômodos.

“Como você pode sair desse ciclo vicioso? Reprimir pensamentos ansiosos não funcionará; eles simplesmente aparecerão novamente, às vezes com mais intensidade”, explica Greenberg. “Mas existem técnicas mais eficazes que você pode emprestar da redução do estresse baseada na atenção plena e das terapias cognitivo-comportamentais.”

Confira as dicas selecionadas pela especialista: