3 tipos de pensamentos que tornam a vida mais difícil do que deveria

De fato, a vida pode ser complexa devido aos contextos nos quais somos inseridos, as tomadas de decisões e consequências de um modo geral. No entanto, existem certos tipos de pensamentos capazes de torná-la ainda mais complicada de se viver.

Haja vista os obstáculos encontrados no meio do caminho, é importante absorver uma mentalidade mais leve possível, a fim de não se sobrecarregar e tornar a vida mais complicada do que deveria ser. Sendo assim, existem alguns caminhos facilitadores no campo mental ao reformular os pensamentos sobre a vida.

“A vida pode ser difícil por todos os tipos de razões válidas. No entanto, se tudo parecer uma luta, pode ser parcialmente auto-infligido. Muitos de nós pensam em padrões que nos limitam e restringem nossos sucessos e felicidade”, explica a pesquisadora e doutora em psicologia social, Alice Boyes, ao portal Psychology Today.

“Corrigir estes erros de pensamento pode abrir o caminho para uma maior felicidade e menos estresse — através de aproveitar vitórias fáceis, abraçar a novidade e ver a sua vida e oportunidades com maior clareza”, completa a especialista.

3 tipos de pensamentos que fazer a vida ser mais difícil do que deveria

Extraído da mesma fonte, abaixo você confere três tipos de pensamentos que tornam a vida mais complicada e os tipos de pensamentos alternativos para substituir a visão antiga.

Não é bom acreditar que os resultados são sempre proporcionais ao esforço. Viés do status quo: manter as mesmas rotinas, pensamentos e suposições pode tornar as coisas ainda mais difíceis na vida. A falácia narrativa: conectar eventos para formar uma história de uma forma exagerada e, de certa forma, deixar que isso te influencie.

O que fazer:

Identifique quais erros você está cometendo. Acompanhe como eles influenciam seu comportamento. Experimente outras formas de pensar.