Relacionamento: 9 coisas que você pode ‘exigir’ de um parceiro amoroso

Ao selecionar a pessoa com quem você deseja compartilhar a vida, é importante contar com coisas as quais não se abre mão. No entanto, existe a necessidade de não exceder o limite no momento de estabelecer certas exigências, pois o mesmo pode acontecer do outro lado.

ANÚNCIO

Não há como estar com uma pessoa perfeita e capaz de corresponder suas expectativas em 100%. Basta olhar para si mesmo e se questionar se você se considera perfeito o suficiente para agradar alguém integralmente.

Como faço para encontrar meu parceiro encantado?

É importante lembrar que as idealizações partem de nossas cabeças, sendo impossível encontrar o parceiro encantado, como nos contos de fada. No entanto, ainda assim é importante exigir certas características básicas para fazer dar certo.

Mas tome muito cuidado ao listar as coisas que você procura em um parceiro. Antes de julgar se ele é ou não a pessoa ideal, reavalie suas expectativas e tenha certeza de que não se trata de requisitos muito mirabolantes ou, até mesmo, impossíveis de serem preenchidos.

Leia mais:

Não se esqueça de que você precisa ser aquilo que procura em seu parceiro. Assim, não será possível se contradizer ou ser hipócrita em suas escolhas.

Estou com a pessoa certa?

Apesar de ser impossível medir “a pessoa certa” de uma forma generalizada, há como entender se seu parceiro é quem você, de fato, procura estar junto.

ANÚNCIO

“Você está procurando um parceiro para toda a vida ou se perguntando se seu relacionamento atual vai durar? Não há uma maneira definitiva de saber como as coisas vão funcionar, mas há algumas coisas que podem ajudá-lo a identificar o parceiro certo ou manter um relacionamento feliz”, explica a conselheira de casais licenciada Kari Rusnak, ao Psychology Today.

Extraído da mesma fonte, abaixo você confere os nove pontos importantes para se olhar em um parceiro em potencial, havendo a busca.

9 coisas que você pode ‘exigir’ de um parceiro amoroso